رياضة | بعد "مورديتش وفالفيردي".. إصابة جديدة تضرب ريال مدريد قبل لقاء باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "مورديتش وفالفيردي".. إصابة جديدة تضرب ريال مدريد قبل لقاء باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن ريال مدريد سيدخل مباراة باريس سان جيرمان في أفتتاح مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وهو يعاني من عدد كبير من الإصابات، وذلك بعد الأنباء التي ظهرت عن إصابة نجم الفريق في تدريبات ريال مدريد صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يجعله يبتعد عن صفوف النادي الملكي لفترة ليس بالقصيرة.

صحيفة ماركا الإسبانية، قالت أن ريال مدريد قد تفاجئ صباح اليوم بأخبار تعرض لاعبه البرازيلي، مارسيلو، للإصابة، وذلك بعدما أجرى اللاعب فحوصات طبية داخل مقر تدريبات الفريق، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

نادي ريال مدريد من جانبه، أصدر بيان رسمي حول إصابة مارسيلو، قال فيه: " أجريت اليوم الإثنين بعض الفحوصات الطبية على لاعبنا مارسيلو من قبل المركز الطبي لريال مدريد، ثم تشخيص الحالة بأنها إصابة على مستوى الرقبة".

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وأوضح بيان نادي ريال مدريد، بأن الجهاز الطبي للفريق، سوف يتابع تطور حالة اللاعب، حتى أن يتم شفاءه بشكل كامل، دون أن يذكر ريال مدريد أي تفاصيل تخص مدة غياب الظهير البرازيلي عن الملاعب، ولكن يبدو بأن عملية مشاركة مارسيلو في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، من المستحيلات.

وبعد إصابة اللاعب البرازيلي الدولي، مارسيلو، قد إرتفع عدد المصابين في ريال مدريد، ليصبح النادي الأن بدون عدد كبير من نجومه أبرزهم لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وماركو أسينسيو.

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد سيخوض أولى مباريات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد أمام باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة مساء الأربعاء.