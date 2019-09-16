رياضة | عاجل.. بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي

وتمسك ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب ضمه لما يمتلك خبرة كبيرة علي جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحلة.

وأعرب المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي عن سعادته بانضمام حمودي لصفوف الفريق مؤكدا عن ثقته الكاملة في اللاعب لتقديم كل ما يملكه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

على جانب آخر ، يخوض في الرابعة عصر غد الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية، امام فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في إطار استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لانطلاق دوري الدرجة الثانية، بينما يجهو بيراميدز لاعبيه لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز، ويسعى كل فريق إلى الخروج من هذه المباراة بكل المكاسب الفنية الممكنة.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا خاص العديد من المباريات الودية في الفترة الماضية، والتي حاول خلالها هيثم شعبان المدير الفني للفريق تجربة أكثر من تشكيل وكذلك طريقة لعب، قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية.

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في الوقت نفسه يستعد بيراميدز لمواجهة الإياب بدور الـ 32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية أمام شباب بلوزداد الجزائري والمقرر لها أحد أيام 27 و28 و29 سبتمبر الجاري .

وفشل بيراميدز فى انتزاع الفوز من الفريق الجزائرى فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين أمس فى القاهرة وأكتفى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مما يعقد فرصة تأهل بيراميدز من الجزائر فى لقاء العودة.

وكانت أنباء قد أكدت اقتراب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق من الرحيل بعد التعثر الإفريقي وكذلك خسارة كأس مصر أمام الزمالك إلا أن النادي أعلن تمسكه بمديره الفترة القادمة .



