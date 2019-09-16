رياضة | لامبارد يكشف عن خطته السحرية للتغلب على فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يكشف عن خطته السحرية للتغلب على فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن إصابة المدافع أنتونيو روديجير، مشيرًا لأنه مصاب وقد شعر بإنزعاج بسيط في الفخذ لأنه كان يعاني من هذه الإصابة لأسبوعين، أما بالنسبة لنجولو كانتي وكولوم هودسون أودوي وريس جيمس، فكلهم لائقين لكن ليسوا جاهزين بعد للعب مع الفريق.

وقال لامبارد خلا المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: "هل أبراهام فاق التطلعات؟ لم يكن لدي أي تطلعات واضحة تجاهه بصرف النظر عن حقيقة أنني كنت أؤمن به وأثق به جيدًا. أعرف أن الكثير من المدربين السابقين لم يمنحوا فرص كافية للاعبين الشباب. لكنني اعتقدت أنه حان الوقت الآن".

وأضاف حول مستقبل أبراهام في إنجلترا قائلاً: "ليس هو السؤال المناسب للشخص المناسب. لقد أثبت نفسه من خلال تسجيل الأهداف مع إنجلترا [منتخب الشباب]. إنه هدف لغاريث لكن من الواضح أن تامي سيكون مطلوبًا بشكل كبير".

وواصل: "قيادته لـ تشيلسي لأول مرة كمدرب في دوري الأبطال : "سأكون فخورًا بأن أفعل ذلك. لقد أمضيت عدة ليالٍ رائعة في هذه البطولة [كلاعب] وأخرى سيئه، لكن هذه القصة إنتهت".