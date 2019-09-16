رياضة | طلب فايلر من نجوم الأهلي قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب فايلر من نجوم الأهلي قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام فايلر خلال هذه الجلسة بالتحدث مع مدير الكرة حول الترتيب للمرحلة المقبلة، والاستعداد لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والتحضير لهذ اللقاء.
كما حرص المدير الفني على عقد جلسة أخرى مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين.
وطالب فايلر من لاعبيه غلق صفحة إفريقيا والتركيز في المباراة المقبلة أمام الزمالك.
وشدد فايلر على لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في المباراة والتتويج باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.
فايلر يصحح أخطاء لاعبي الأهلي ومحمود ينتظم في المران البدني
قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإجراء تقسيمة بين لاعبي الأهلي الغير مشاركين في مباراة الفريق الماضية أمام كانو سبورت الغيني.
وحرص فايلر خلال هذه التقسيمة على منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية وتصويب الأخطاء التي وقعوا فيها، وتطبيقها بشكل صحيح.
ونجح فايلر في قيادة الأهلي للفوز في المباراة السابقة أمام كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في المهمة الرسمية الأولى مع الأهلي كمديرًا فنيا خلفا للمقال مارتن لاسارتي
انتظم محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران البدني على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتأتي مشاركة محمود في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها في شهر يناير الماضي.
ومن المقرر أن ينتظم محمود في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بشكل كامل بعد أسبوعين، حسبما أعلن خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الاثنين، بعد عودة الفيق من غينيا الاستوائية والفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.