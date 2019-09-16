رياضة | طلب فايلر من نجوم الأهلي قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب فايلر من نجوم الأهلي قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام فايلر خلال هذه الجلسة بالتحدث مع مدير الكرة حول الترتيب للمرحلة المقبلة، والاستعداد لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والتحضير لهذ اللقاء.