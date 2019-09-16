رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء دول العالم؛ لانطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا؛ والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء؛ بالجولة الأولى.

وستكون مباريات الجولة الأولى كالآتي:-

"مباريات الجولة الأولى المقرر إقامتها الثلاثاء 17/9/2019"

إنتر ميلان الإيطالي x سلافيا براج التشيكي

تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

ليون الفرنسي x زينيت سان بطرسبرج الروسي

تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

ريد بول سالزبورج النمساوي x جينك بلجيكي

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

أياكس الهولندي x ليل الفرنسي

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشيلسي الإنجليزي x فالنسيا الإسباني

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

بوروسيا دورتموند الألماني x برشلونة الإسباني

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

بنفيكا البرتغالي x لايبزيج الألماني

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

نابولي الإيطالي x ليفربول الإنجليزي

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

"مواعيد مباريات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا "المقرر انطلاقها يوم الأربعاء الموافق 18/9/2019 كالتالي:

أوليمبياكوس اليوناني x توتنهام الإنجليزي

تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

كلوب بروج البلجيكي x جالطا سراي التركي

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تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

دينامو زغرب الكرواتي x أتالانتا الإيطالي

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

باير ليفركوزن الألماني x لوكوموتيف موسكو الروسي

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

بايرن ميونيخ الألماني x سرفينا زافيزدا الصربي

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال مدريد الإسباني

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

شاختار دونيتسك الأوكراني x مانشستر سيتي الإنجليزي

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

أتلتيكو مدريد الإسباني x يوفنتوس الإيطالي

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباريات بشكل حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية bein Sports.

على الجانب الآخر أعلنت بعض القنوات المفتوحة؛ عن إذاعة ونقل المباريات عبر شاشاتها؛ لجميع متابعين البطولة حول أنحاء العالم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات بجميع تردداتها من خلال التقرير الآتي:-

1- قناة AZ TV : التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E ذات الإستقطاب الأفقي ومعدل الترميز 20400.

2- قناة IRIB Tv3 الإيرانية : التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

3- قناة IDMAN TV : التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E، والإستقطاب أفقي ومعدل الترميز 20400.

4- قناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

5- قناة ZDF الألمانية : 11954 على قمر Astra والإستقطاب أفقي، في حين أن معدل الترميز 27500

6- قناة Italia 1 :التردد : 11371 أفقي على القمر الصناعى الهوت بيرد معدل الترميز : 29900.

7- قناة 3 Sport : التردد : 11293 عمودي معدل الترميز : 27500 على القمر : Afghan sat 1

8- قناة Rah-e-Farda التردد : 11293 عمودي معدل الترميز : 27500 على القمر : Afghansat 1.

9- قناة ETV على النايل سات تردد 11513 رأسي معدل ترميز 27500 .