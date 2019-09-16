رياضة | ويليان يتحدث عن علاقته مع لامبارد بعد قيادة تدريب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويليان يتحدث عن علاقته مع لامبارد بعد قيادة تدريب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي عن سعادته بالتدريب تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد خلال الموسم الحالي، مؤكدا أنه يتحلى بالكثير من المميزات التي ستجعله من أفضل المدربين في العالم.

وقال ويليان في تصريحات صحفية : " استمتع بالعمل مع لامبارد، وكان لاعبًا رائعًا واحد من الأفضل في العالم، والآن آمل أن يصبح واحد من أفضل مدربي العالم، وأعتقد أن لديه كل المقومات لتحقيق ذلك."

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وواصل : "هنالك الكثير أرغب في الحصول عليه مع تشيلسي، وأريد الفوز بدوري الأبطال، ولعب الكثير من اللقاءات وتسجيل الكثير من الأهداف. سأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك".

وتابع : "بالنسبة لي، أنا أرغب في البقاء مع تشيلسي، ومازال لدي عام واحد على نهاية عقدي وأريد البقاء لأنني أحب اللعب لتشيلسي أحب هذا النادي، وأحب العيش في لندن وعائلتي تحب ذلك، وأنا هنا منذ 6 أعوام وكل شيء مثالي بالنسبة لي".

يذكر أن فرانك لامبارد قد بدأ ولايته لقيادة فريق تشيلسي كمدربا بداية من الموسم الحالي خلفا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل عن الفريق في نهاية الموسم الماضي.