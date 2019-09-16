رياضة | ويليان يكشف عن موعد رحيله عن تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويليان يكشف عن موعد رحيله عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف جناح تشيلسي بقوله: "لكن رُبما سيكون هذا هو آخر موسم لي مع تشيلسي. الآن هو ليس الوقت المناسب في التفكير بهذا الأمر. أريد فقط ممارسة كرة القدم ومساعدة الفريق هذا الموسم".
وبسؤوال ويليان عن تدريب فرانك لامبارد له بعد أن كان زميلًا له بالفريق سابقًا، أجاب قائلاً: "هو كان واحدًا من أفضل اللاعبين في تشيلسي وواحد من أفضل اللاعبين في أوروبا. المُشجعين يحبونه هُنا وهو يعرف النادي جيدًا. أعتقد أنه المدرب الذي يجب أن يُمنح المزيد من الوقت في هذا النادي".
واختتم الجناح المميز بقوله: "لعبت في تشيلسي لست سنوات ودربني 5 مدربين! رُبما حان الوقت لمنح المدرب المزيد من الوقت مثلما يفعل مان سيتي & ليفربول لـ3 أو 4 سنوات. قد يكون ذلك مفيدًا للغاية للنادي".