رياضة | ويليان يكشف عن موعد رحيله عن تشيلسي

تحدث النجم الدولي البرازيلي ويليان بورجوس، لاعب خط هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبل القادمه مع البلوز، في ظل الشائعات التي انتشرت بشأن قرب رحيله عن ملعب ستامفورد بريدج.

وقال ويليان خلال تصريحات صحفية: "من ناحيتي أنا أريد أن أبقى هُنا. أعلم أنه لم يتبقَ سوى عام واحد في عقدي ولكنّي أشعر أنني بحالة جيدة للعب مع تشيلسي. أحب اللعب لـ تشيلسي. لدي شعور جيد تجاه الجماهير والأشخاص الذين يعملون في النادي".

وأضاف جناح تشيلسي بقوله: "لكن رُبما سيكون هذا هو آخر موسم لي مع تشيلسي. الآن هو ليس الوقت المناسب في التفكير بهذا الأمر. أريد فقط ممارسة كرة القدم ومساعدة الفريق هذا الموسم".

وبسؤوال ويليان عن تدريب فرانك لامبارد له بعد أن كان زميلًا له بالفريق سابقًا، أجاب قائلاً: "هو كان واحدًا من أفضل اللاعبين في تشيلسي وواحد من أفضل اللاعبين في أوروبا. المُشجعين يحبونه هُنا وهو يعرف النادي جيدًا. أعتقد أنه المدرب الذي يجب أن يُمنح المزيد من الوقت في هذا النادي".

واختتم الجناح المميز بقوله: "لعبت في تشيلسي لست سنوات ودربني 5 مدربين! رُبما حان الوقت لمنح المدرب المزيد من الوقت مثلما يفعل مان سيتي & ليفربول لـ3 أو 4 سنوات. قد يكون ذلك مفيدًا للغاية للنادي".