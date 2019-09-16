رياضة | بيراميدز يجس نبض حسام حسن لخلافة ديسابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يجس نبض حسام حسن لخلافة ديسابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي بيراميدز في تجهيز خليفة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية والأداء المخيب للآمال مع الفريق.



ويرى مسئولو بيراميدز أن أداء الفريق غير مقنع على الإطلاق وحوله الكثير من علامات الاستفهام وهو ما جعل الفريق معرض لنزيف نقاط كبير مع بداية الموسم الكروي.



وجاء تفكير إدارة بيراميدز في رحيل ديسابر بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق مؤخراً، سواء بخسارة لقب الكأس لصالح الزمالك، أو التعادل مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1/1 في القاهرة، بذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وأكد مصدر داخل النادي أن مسئولي بيراميدز كلفوا بعض الوسطاء للتواصل مع حسام حسن المدير الفني السابق للأخير، والحالي لفريق سموحة من أجل استطلاع رأيه حول تولي تدريب بيراميدز من جديد، خاصة أن الأجواء الحالية ببيراميدز أصبحت مختلفة بعد تولي إدارة جديدة مسئولية النادي، وتوافر جميع الإمكانيات لنجاحه.



وكان مجلس إدارة سموحة تعاقد مع العميد قرب نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتم تجديد تعاقده مع النادي السكندري لمدة موسم جديد، يبدأ مع انطلاق الدوري يوم 21 سبتمبر الجاري.



حسام حسن حسنين (10 أغسطس 1966 -) يعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدف منها 18 هدف بمباريات ودية وهو بذلك صاحب أعلى سجل تهديفى دولي في القارة السمراء، والثالث في تاريخ اللعبة بعد علي دائي مهاجم إيران وفيرينك بوشكاش لاعب المجر، هو ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة وذلك بعد حذف عدد غير قليل من مباراياته من الفيفا، يتصدر قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 176 هدف هو الأخ التوأم لإبراهيم حسن، وتزاملا في العديد من الأندية على مر مسيرتهما الكروية والتدريبية، أختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة في كأس العالم 1990 بإيطاليا، يشغل حالياً منصب المدير الفني لنادي سموحة بالدوري المصري.



في عام 1984 بدأ مسيرته الكروية مع الأندية بالأهلي المصري ولعب فيه حتى عام 1990 شارك في 107 مباراة وسجل 41 هدف.

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في موسم 1991/1990 انتقل إلى باوك سالونيكا اليوناني لعب معهم 21 مباراة وسجل 6 أهداف.

موسم 1992/1991 انتقل إلى نادي نادي نوشاتل زاماكس السويسري لعب معهم 11 مباراة وسجل 7 أهداف، منهم رباعية في مرمي سلتيك الاسكتلندي في كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي" حالياً، وهو ضمن أربعة لاعبين فقط على مر التاريخ أحرزوا أربعة أهداف في مباراة واحدة في بطولة لأندية أوروبا.



بعد تألقه السريع مع باوك تلقى عرضاً من لاتسيو الإيطالي، إلا أنه نظراً لمعاناة ناديه الأهلي في الدوري المحلي طلبه مسؤولو النادي ليعود في عام 1992 وتعود معه البطولات حيث لعب معهم حتى عام 1999 شارك في 194 مباراة وسجل 96 هدف.



موسم 2000/1999 انتقل إلى نادي العين الإماراتي ولعب معهم 10 مباريات وسجل 3 أهداف.



عام 2000 وفي تحول كبير لمسيرة حسام رفقة شقيقه انتقلا إلى نادي الزمالك المصري في فترة رئاسة كمال درويش للنادي في صفقة انتقال حر، لعب معهم حتى عام 2004 شارك في 110 مباراة وسجل 57 هدف، وأحرز العديد من البطولات والألقاب



في عام 2004 انتقل إلى نادي المصري البورسعيدي لعب معهم حتى عام 2006 شارك في 53 مباراة وسجل 18 هدف.



وفي عام 2006 انتقل للعب مع نادي الترسانة المصري، وبعد ذلك إلى نادي الاتحاد السكندري لكنه قام بفسخ عقده مع النادي الساحلي في أواخر 2007.

