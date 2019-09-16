انت الان تتابع مانشستر يونايتد يمدد عقد دي خيا حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ديفيد دي خيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تجديد عقد حارس مرماه الإسباني الدولي ديفيد دي خيا حتى 2023 مع وجود بند في العقد يتيح التمديد لعام إضافي.

وكان دي خيا 28/ عاما/ انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني ، وخاض مع الفريق حتى الآن 367 مباراة وساهم في فوز الفريق بكل من ألقاب الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي) .

وسارع مانشستر يونايتد بتجديد عقد دي خيا الذي يقضي حاليا الموسم الأخير في عقده القديم وكان من حقه التفاوض مع أي ناد آخر بداية من كانون ثان/يناير المقبل إذا كانت لديه الرغبة في الرحيل عن النادي.

ولكن دي خيا قال : "فرصة مواصلة مسيرتي مع مانشستر يونايتد شرف كبير لي... منذ أن انتقلت لهذا النادي ، لم أكن أتخيل أنني سأخوض معه أكثر من 350 مباراة. والآن ، أصبح مستقبلي محددا ، وأريد أن أساعد هذا الفريق على إنجاز ما أرى أنه قادر عليه حيث نستطيع سويا استعادة البطولات".

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وعانى مانشستر يونايتد في الموسمين الماضيين ، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال دي خيا إنه يشعر بأنه سيلعب دورا بارزا في مستقبل النادي. وأشار : "كأحد اللاعبين الكبار في الفريق ، أود مساندة وقيادة الفريق بأي شكل أستطيع من خلاله مساعدة اللاعبين الشبان ليتعلموا ما يعنيه اللعب لهذا النادي".

وأضاف : "ما زلت أشعر بأن لدي الكثير الذي أستطيع تقديمه مع الفريق. وأثق بالفعل أن مانشستر يونايتد يمكنه البناء على تاريخ نجاحاته وأن يكفئ مشجعينا على مساندتهم لنا".

وقال النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد : "دي خيا يمثل جزءا مهما في خططنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى مكانته المناسبة".