ضربة جديدة للريال بإصابة مارسيلو وغيابه عن مواجهة بي إس جي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
مارسيلو
انضم ظهير أيسر ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، لقائمة المصابين الطويلة التي يمتلكها المدرب زين الدين زيدان، بعد شكوى اللاعب من "آلام في الظهر".
وبهذا، سيغيب اللاعب عن أولى مباريات الفريق "الملكي" في دوري الأبطال والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء أمام باريس سان جيرمان.
وعانى مارسيلو من هذه المشكلة بعدما وقع على ظهره خلال مباراة الفريق في الدوري الإسباني "الليغا" أمام ليفانتي وعلى الفور شعر بآلام في عنقه، على الرغم من تمكنه من الاستمرار في اللعب.
وبهذا، تشير جميع الشواهد إلى أن من سيشغل هذا المركز هو اللاعب فيرلاند ميندي الذي تعاقد معه الميرينجي هذا الموسم قادماً من فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، كما سيغيب عن اللقاء كل من سرجيو راموس وناتشو فرنانديز للإيقاف.
وانضم مارسيلو لقائمة طويلة من المصابين تضم كل من ماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي.
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