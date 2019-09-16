كونتي: برشلونة ليس سعيداً لمواجهتنا

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

صرح مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي، اليوم الإثنين إن برشلونة "ليس سعيداً" لمواجهته، حين يلتقي الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأوضح كونتي خلال مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "ستكون مواجهة مثيرة وواحدة من تلك التي تمنحك الدوافع وتدفعك إلى بذل أقصى جهدك. لا أعتقد أن برشلونة سعيد لمواجهة الإنتر". وأردف "بدأنا طريقنا ونرغب في إنهائه بأفضل شكل ممكن. مواجهة الفرق الكبيرة في دوري الأبطال هي أفضل طريقة للنمو ولمعرفة ما ينقصك للوصول لأفضل مستوياتك". وأكد كونتي، الذي تولى تدريب "النيراتزوري" خلفاً للوسيانو سباليتي، أن فريقه لديه الطموح في تحقيق نتائج كبيرة، ولكنه سيحتاج للعمل بشكل قوي للغاية حتى تصبح قائمة اللاعبين قليلة الخبرة في أعلى مستوياتها. وصرح المدرب "نحن فريق لا يمتلك سوى لاعب وحيد تقريبا قد فاز بالبطولات وهو دييغو غودين، ولذا يتوجب علينا جميعاً فهم ما يجب علينا القيام بع من أجل تحقيق نتائج مهمة". وأوقعت القرعة إنتر ميلان في المجموعة السادسة بدوري الأبطال بجانب كل من برشلونة وبروسيا دورتموند وسلافيا براغ.

