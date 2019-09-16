رسميا .. دي خيا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

دي خيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي تجديد عقد الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق.



ووقع دي خيا حتي عام 2023 مع خيار التمديد لمدة عام آخر دون الكشف عن قيمة العقد الجديد.

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وقال دي خيا في تصريحات للموقع الرسمي عقب تجديد عقده: "لقد كان شرفا لي قضاء ثماني سنوات في هذا النادي الرائع، منذ وصولي إلى هنا لم أكن أتخيل أبدا أنني سألعب أكثر من 350 مباراة لهذا النادي".

وأضاف حارس مرمى منتخب إسبانيا: "بصفتي أحد كبار اللاعبين في الفريق، أود مساعدة اللاعبين الصغار، حتى يعرفون معنى اللعب لمانشستر، ما زلت أشعر بأن لدي الكثير لتحقيقه مع النادي وأعتقد حقا أن مانشستر يونايتد يمكنه مكافأة الجماهير على دعمهم بتحقيق البطولات".

يذكر أن دي خيا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادما من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني صيف 2011 حيث لعب مع الفريق 367 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 130 مباراة.

وتوج الحارس الإسباني الدولي بلقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة ولقب الدوري الأوروبي مرة واحدة، ولقب الدرع الخيرية ثلاث مرات.