شكرا لقرائتكم خبر عن تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم (الاثنين) تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً له. وقال الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه في «تويتر»: «تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها (25) غير العادي المنعقد بمدينة جدة».



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