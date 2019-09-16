شكرا لقرائتكم إيهاب جلال مستمر فى المصرى فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشهدت الساعات الأخيرة خلافا بين إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى واتحاد الكرة حول الجهاز المعاون له، بعد تمسك إيهاب جلال بالثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كمال.

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وأكد حلبية فى تصريحات لقناة تايم سبورت إن إيهاب جلال مستمر مع المصرى الموسم المقبل، خاصة وأن الدورى سينطلق يوم 21 سبتمبر المقبل ولم يعد هناك متسعا من الوقت للتعاقد مع مدرب جديد.

وخاض فريق المصري تدريبه الصباحي اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل ، بحضور كل لاعبى الفريق.

ووضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة، بعدما فاز أمس بنتيجة 4-1.