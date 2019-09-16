شكرا لقرائتكم إيهاب جلال مستمر فى المصرى فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وشهدت الساعات الأخيرة خلافا بين إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى واتحاد الكرة حول الجهاز المعاون له، بعد تمسك إيهاب جلال بالثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كمال.
وخاض فريق المصري تدريبه الصباحي اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل ، بحضور كل لاعبى الفريق.
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