شكرا لقرائتكم المقاصة تستعد لمواجهة أسون بتدريبات شاقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى فريق مصر المقاصة بدورة الجونة الودية التى أقيمت أول سبتمبر الجارى وتخللها مباراتين مع الجونة وأسوان، حيث خسر الفريق الفيومى مباراة وفاز فى الأخرى ليحصد المركز الثالث بالبطولة.

واستقر الجهاز الفنى للمقاصة على خوض تدريبات المعتادة للفريق على أحد الملاعب الفرعية فى استاد الدفاع الجوي، وذلك استعداداً لمواجهة أسوان فى أول مباراة للمقاصة بالدورى العام فى الموسم الجديد.

واكتملت صفوف المقاصة بعد عودة الثنائى الأفريقى شيمس بيكلى، نجم المنتخب الإثيوبى، وخالد أوتشو نجم المنتخب الأوغندى لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة الذى أقيم مساء أمس، بعد مشاركة اللاعبين مع منتخبى بلادهما فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما أكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن شريف حازم مدافع الفريق الفيومى تعافى تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا للتدريبات ويقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيًا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.