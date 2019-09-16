شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري ، يواجه الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك الجمعة المقبل ببرج العرب في بطولة السوبر المحلي ، ويتدرب الاهلي على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد العودة من غينيا الإستوائية استعدادا للقاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري ، وعادت بعثة الاهلي للقاهرة فجر اليوم ، الأثنين، قادمة من غينيا الإستوائية بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين أمس الأول سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري ، ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم وقرر البدء مبكراً في الأستعداد لمواجهة الزمالك الهامة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، تقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال، مساء اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري ، وتبدأ رحلة عودة الزمالك فى تمام الثانية من صباح اليوم الإثنين لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران حيث ستتوجه البعثة البيضاء عبر الخطوط المغربية إلى أديس أبابا فى إطار رحلة العودة إلى القاهرة، وذلك للوصول للعودة لمصر فى الخامسة من مساء اليوم على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات غداً الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى اللقاء الذى سيقام يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري ، أغلق فايلر لقاء كانو سبورت الذى أقيم في العاصمة الغينية مالابو وانتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان حتى بدأ المدرب السويسري في التجهيز لمباراة الزمالك الهامة والتى يؤمن فايلر أنها ستكون بدايته الحقيقة مع العملاق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري ، وحاول المدرب السويسري بجمع معلومات عن الزمالك خلال تواجد بعثة الاهلي في غينيا وقبل بدء رحلة العودة للقاهرة ويبدأ الجهاز الفني للأهلى دراسة فريق الزمالك من خلال تحضير اجزاء من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة الكأس ،والتي حسمها الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، وكذلك مباراة الفريق الأبيض أمام بطل السنغال فى بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ، وينوي فايلر القاء محاضرة بالفيديو علي لاعبي الأهلي تخص الوقوف علي ابرز نقاط القوة والضعف للزمالك بمجرد عودة الفريق للتدريبات.