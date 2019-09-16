شكرا لقرائتكم بعد قليل.. الأهلى يقيم حفل لتكريم أبطال القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لإقامة حفل ضخم فى السابعة من مساء اليوم، الإثنين، لتكريم العديد من أبطال القلعة الحمراء الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وبدأ نادى أهلى مدينة نصرفى الاستعداد بقوة لاستقبال حفل التكريم، والذى شهد تنظيم على أعلى مستوى، وكان رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، قام بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.