شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مكان المحاضرة الأخيرة لفايلر وموعد إعلان تشكيل الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يبدو السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مختلفا فقط على مستوى الفكر وطريقة اللعب، ولكن هناك أيضا عدد من الأشياء الفنية التى يقوم بها المدير الفنى قبل المباريات مباشرة والتى تبدو مختلفة أيضا.

وكشفت مواجهة الأهلى وكانو سبورت متغيرين أقدم عليهما المدرب السويسرى قبل المباراة لم نعتد عليها فى مصر، وهى الأشياء التى من المحتمل أن يستمر فايلر فى القيام بها فى المباريات المقبلة، وبدايتها بمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلى والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويقوم فايلر بإعلان التشكيل فى صباح يوم المباراة وبالتحديد بعد تناول وجبة الإفطار، كما لا يلقى المدرب السويسرى المحاضرة الأخيرة له فى المباريات بفندق الإقامة قبل التحرك للملعب كما هو معتاد، ولكنه يقوم بإلقاء المحاضرة فى غرفة ملابس ملعب المباراة، وهو الأمر الذى حدث أيضا فى مباراة كانو سبورت.