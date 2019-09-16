شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم كيشو يحتل المركز الخامس فى بطولة العالم بكازاخستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة الرومانية، منافسات بطولة العالم، التى تقام بكازاخستان، فى المركز الخامس بعد خسارته من منافسه الألمانى بنتيجة 5/6 فى مباراة الميدالية البرونزية.

وخسر كيشو البرونزية، بعدما سقط أمام منافسه الألمانى بطل العالم فى المصارعة، الذى خطف الميدالية منه.

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وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز فى مبارياته أمام لاعبى جورجيا وأرمينيا وبولندا، ثم الخسارة من لاعب كوبا قى نصف النهائى، بعد الوصول إلى أولمبياد طوكيو والذى يتأهل له اصحاب المراكز الستة الاولى فى بطولة العالم.

وخسر هيثم فهمى، لاعب منتخب المصارعة، فى منافسات وزن 60 كجم بدور الـ 16 من البطولة، بينما وصل عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب إلى ربع نهائى بطولة العالم، بالتغلب على اللاعب اليابانى والليتوانى، لكنه خسر فى ربع النهائى أمام لاعب ألمانيا، وينتظر وصول الأخير إلى نهائى المنافسات