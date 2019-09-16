شكرا لقرائتكم الداخلية يستعد لمواجهة الشهداء ودياً غداً الثلاثاء بمعسكر الاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية تحت القيادة الفنية لضياء عبد الصمد مدرب الفريق تدريباته لمواجهة فريق الشهداء غداً الثلاثاء، فى اللقاء الودى الأول للداخلية بمعسكر الإسماعيلية، فى إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

ويلعب الفريق فى معسكر الإسماعيلية 3 مباريات ودية الأولى مع الشهداء ثم منتخب السويس ويختتم المعسكر بمباراة الداخلية مع بور فؤاد يوم السبت المقبل.

وقال ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية إن صفوف الفريق أصبحت مكتملة بعد انتهاء أزمة محمد صبحى وإيجيبتور وانتظامهما فى صفوف الفريق، استعداداً للموسم الجديد بدورى القسم الثانى الذى ينطلق 7 أكتوبر المقبل.