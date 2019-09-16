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وصول الزمالك إلى القاهرة بعد الخسارة من بطل السنغال...

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جدة - عمرو شويل وصل فريق الزمالك  إلى القاهرة، قادما من السنغال بعد الخسارة من جينيراسيون فوت السنغالى، فى المواجهة التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف

 

وسيخوض الزمالك غدًا الثلاثاء تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة استعدادا للقاء السوبر المصري المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.

 

كما أدى الزمالك مرانه أمس فى السنغال على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية اليوم الإثنين قبل اسئتناف التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الأهلى التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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وتعرض الزمالك للخسارة مؤخراً أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على أن يقام لقاء العودة فى القاهرة يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى، حيث عادت بعثة الأبيض اليوم إلى القاهرة قادمة من السنغال لخوض الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر الذى سيقام فى حضور 10 آلاف مشجع.

 

 

 

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