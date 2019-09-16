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شكرا لقرائتكم وصول الزمالك إلى القاهرة بعد الخسارة من بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أدى الزمالك مرانه أمس فى السنغال على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية اليوم الإثنين قبل اسئتناف التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الأهلى التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
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