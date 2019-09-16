شكرا لقرائتكم وصول الزمالك إلى القاهرة بعد الخسارة من بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الزمالك إلى القاهرة، قادما من السنغال بعد الخسارة من جينيراسيون فوت السنغالى، فى المواجهة التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف

وسيخوض الزمالك غدًا الثلاثاء تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة استعدادا للقاء السوبر المصري المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.

كما أدى الزمالك مرانه أمس فى السنغال على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية اليوم الإثنين قبل اسئتناف التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الأهلى التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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