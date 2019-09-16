شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع جهازه المعاون قبل بداية المران الجماعي بسبب السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى رينيه فايلر اجتماعا مع جهازه المعاون قبل بداية المران الجماعى لتحديد البرنامج التدريبى للفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمباراة السوبر المحلى أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الاسكندرية.

وكانت بعثة النادى الأهلى قد عادت إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية فى الساعات الأولى من فجر اليوم بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين فى الكاميرون واثيوبيا.

فيما شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى المران البدنى، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، والتى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى فى الفترة الماضية.

وخاض محمد محمود، المران البدنى لتجهيزه قبل المشاركة فى تدريبات الكرة.

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وشارك اللاعب فى المران البدنى الخفيف مع الفريق، ثم استكمل تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة كانو سبورت التى أقيمت يوم السبت الماضى فى ذهاب دور ال32 بدورى ابطال أفريقيا.

وأدى الأهلى مرانه اليوم بدون راحة بعد ساعات من عودة البعثة من غينيا، للاستعداد لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل

ويبدأ الأهلى مشواره المحلى فى بطولة الدورى العام بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى.