شكرا لقرائتكم الهلال يصطدم باتحاد جدة في معركة آسيوية حاسمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه الأنظار يوم الثلاثاء صوب ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيحتضن كلاسيكو ناريا يجمع الهلال بضيفه اتحاد جدة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأجل الفريقان الحسم إلى موقعة الإياب بعد تعادلهما سلبياً في لقاء الذهاب والذي احتضنه ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

ويدخل الهلال المباراة وهو يبحث عن الفوز ولا غير الفوز لكي يظفر ببطاقة التأهل، إذ إن نتيجة التعادل الإيجابي ستعني مغادرته البطولة رسمياً.

وقدّم الهلال أداءً مميزاً في مواجهة الذهاب التي خاضها على أرض الاتحاد وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبه ويأمل أن يواصل لاعبوه ذات المستوى.

ويأمل الروماني رزافان لوتشيسكو مدرب الهلال في أن يقدم لاعبوه مستوى مغايرا لما قدموه في مباراة الفيحاء الماضية حينما فرط في تحقيق ثلاث نقاط محققة كانت ستجعل الفريق ينفرد بالصدارة إلا أن الضيوف سجلوا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وتلقى لوتشيسكو ضربةً قوية تتمثل في إصابة لاعبه سالم الدوسري والذي من المتوقع أن تغيبه عن اللقاء، لينضم لزميله عبدالله عطيف المصاب.

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ويعول رزافان كثيراً على لاعبه نواف العابد العائد للتشكيلة الأساسية بعد غياب طويل بسبب الإصابة حيث قدّم أداءً مميزاً في مواجهة الفيحاء الماضية، بالإضافة لتسجيله هدف فريقه باللقاء.

وفي المقابل يتطلع اتحاد جدة إلى استعادة توازنه وإرضاء جماهيره الغاضبة على تذبذب مستوى الفريق.

ويعلم الاتحاديون أن الخسارة من أمام الهلال قد تلقي بظلالها على الفريق لاسيما وأن جماهيره صبت جام غضبها على التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق عقب خسارته المفاجأة من أمام ضمك الصاعد حديثاً في المرحلة السابقة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تقف انتقادات الجماهير على المدرب بل على مواطنه لويس خيمينيز إذ لم يقدم المستوى الذي يرضي جماهير ناديه والتي طالبت بإبعاده عن الفريق.

ويدخل الاتحاد المباراة بوضعية جيدة لاسيما وأنه لم يستقبل أي هدف من الهلال في مباراة الذهاب وهذا ما سيزيد الضغط على مضيفه.

ولن تمتد المباراة لأشواطٍ إضافية إلا إذا انتهت بالتعادل السلبي في حين أن أي تعادل إيجابي سيمنح الاتحاد الأفضلية وبطاقة التأهل للدور نصف النهائي.