شكرا لقرائتكم ريال مدريد يفقد مارسيلو في مباراة باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ريال مدريد يوم الاثنين غياب مدافعه البرازيلي مارسيلو عن مواجهة باريس سان جيرمان خارج الديار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بسبب إصابة في الظهر.

وقال الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في بيان دون الكشف عن مدة غياب الظهير الأيسر عن الملاعب : عقب الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبنا مارسيلو تبين إصابته في ظهره.

وانضم مارسيلو، الذي من المتوقع أن يشارك بدلا منه في مركز الظهير الأيسر فيرلان ميندي مع الفريق صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 13 مرة، إلى قائمة طويلة من المصابين في الفريق هذا الموسم.

وسيغيب عن المباراة التي ستقام في باريس إيسكو وفيدريكو فالفيردي ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو للإصابة فضلا عن القائد سيرجيو راموس وناتشو فرنانديز للإيقاف.