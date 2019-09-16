شكرا لقرائتكم رويس يرحب بميسي.. وواثق من تجاوز برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب ماركو رويس، قائد نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن ثقته في إمكانية فوز فريقه على برشلونة الإسباني في أول مواجهة صعبة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا التي ستقام في دورتموند يوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لمحطة "سكاي" قال رويس عن المباراة : أظهرنا أداء ممتازا أمام فرق كبيرة خلال السنوات الماضية، ولدينا من الثقة في النفس ما يكفي لقول إن بإمكاننا أن نفوز في هذه المباراة.

وانضم ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى بعثة فريقه المغادرة إلى ألمانيا لملاقاة دورتموند، وقال رويس عن ذلك: سأفرح بشكل شخصي إذا لعب ميسي، فهو ببساطة أفضل لاعب في العالم، والمهم هو أن نركز على أنفسنا وليس على ليونيل.

ولا يزال دورتموند مفتقدا لجهود لاعبه الألماني الدولي نيكو شولتس، مدافع الفريق بسبب الإصابة في القدم اليسرى، وفي المقابل، هناك أمل في مشاركة لوكاس بيستسك، المدافع الأيمن، الذي عاد إلى التدريبات بعد التغلب على مشاكل في العضلات