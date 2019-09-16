شكرا لقرائتكم ميسي ينضم إلى قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى التشكيلة التي ستواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء حيث يستعد اللاعب الأرجنتيني للعودة من الاصابة.

ولم يلعب ميسي منذ إصابته في ربلة الساق قبل انطلاق الموسم لكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اختاره ضمن المجموعة المسافرة إلى ألمانيا يوم الاثنين.

وتدرب ميسي مع الفريق يومي الأحد والاثنين بعد غيابه عن أول 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

كما انضم المهاجم أنسو فاتي (16 عاما) للتشكيلة وقد يظهر لأول مرة في دوري الأبطال بعد أن سجل هدفين في ثلاث مباريات.