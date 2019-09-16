مواجهات صعبة بـ«كأس العالم للأندية».. ليفربول في طريق المضيف.. والترجي ينتظر بطل آسيا.. والسد القطري مع هينجين سبورت

الموجز

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت اليوم بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمدينة "زيوريخ" السويسرية، عن وقوع الترجي التونسي فى مواجهة بطل النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال آسيا يوم 14 ديسمبر المقبل.

السد القطري

ويلتقى السد القطرى مع هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" يوم 11 ديسمبر فى المباراة الافتتاحية، على أن يلتقى الفائز من هذا اللقاء مع مونتيرى المكسيكي فى الدور الثانى.

ليفربول الإنجليزي

فى حين يبدأ ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري المكسيكي الذي سيلتقي الفائز من السد القطري هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا".



وشهد ظهر اليوم الإثنين، اجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي من المقرر أن تستضيفها قطر في الفترة بين 11 الى 21 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح السد القطري ممثل البلد المستضيف بصفته بدلا للدوري القطري، المنافسات بمواجهة فريق هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل دوري أبطال أوقيانوسيا يوم 11 من شهر ديسمبر.

ربع النهائي (14 ديسمبر)

وينتظر فريق مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، الفائز من مباراة الإفتتاح بين السد وهينجين في دور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية، ينتظر الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، بطل دوري أبطال آسيا الذي لم يتحدد بعد.

أمريكا الجنوبية

أما بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد سوف ينتظر في نصف النهائي الأخر الفائز من الترجي التونسي بطل أفريقيا وبطل قارة آسيا يوم 17 ديسمبر.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

الدور الأول

السد القطري × هينجين سبورت (المباراة 1)

Advertisements

الدور الثاني

الفائز من المباراة (1) × مونتيري المكسيكي (المباراة 2)

بطل آسيا × الترجي التونسي (المباراة 3)

نصف النهائي

الفائز من المباراة (3) × بطل أمريكا الجنوبية

الفائز من المباراة (2) × ليفربول

مواعيد المباريات

11 ديسمبر: المباراة الافتتاحية بين السد وهينجين سبورت.

14 ديسمبر: المباراة 2 والمباراة 3.

17 ديسمبر: تحديد المركز الخامس (الخاسر من مباراتي 2 و3).

17 ديسمبر: نصف النهائي (بطل أمريكا الجنوبية × الفائز من مباراة 3).

18 ديسمبر: نصف النهائي (ليفربول × الفائز من مباراة 2).

21 ديسمبر: تحديد المركز الثالث (الخاسر من مباراة 5 × الخاسر من مباراة 6)

21 ديسمبر: النهائي (الفائز من مباراة 5 × الفائز من مباراة 6).