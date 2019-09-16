“تابع Now” نتيجة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا Al Nassr vs Al sadd | الشوط الأول...

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا، حيث يحل فريق النصر السعودي ضيفا على فريق السد القطري على أرضية ملعب جاسم بن حمد في إطار مباراة العودة للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونقدم لكم في هذا المقال توقيت إقامة مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة للقاء، وسنقوم كذلك من خلال موقعنا بمتابعة لحظية لمجريات المباراة الهامة بين الكبيرين النصر والسد.

نتيجة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق النصر السعودي مباراة اليوم بحثا عن فرصه التأهل للدور نصف النهائي، حيث حقق الفريق الانتصار في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ويكفي فريق النصر التعادل بأي نتيجة أو الفوز في مباراة اليوم من أجل بلوغ الدور القادم.

على الجانب الآخر يدخل فريق السد القطري مباراة اليوم ولا بديل له عن الفوز حتي يتمكن من الصعود للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ويكفي فريق السد القطري الفوز بنتيجة 1/0 من أجل التأهل.

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توقيت مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة اليوم الاثنين 16 سبتمبر بين النصر السعودي والسد القطري في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت الدوحة، السادسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة اليوم بين النصر والسد على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport HD 1، وكذلك من خلال تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق الكبير عصام الشوالي.

وسنقوم من خلال موقعنا متابعة مباراة النصر والسد لحظة بلحظة، فتابعونا.