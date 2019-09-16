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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكتفي بدورة الجونة الودية قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى فريق مصر المقاصة بدورة الجونة الودية التي أقيمت أول سبتمبر الجاري وتخللها مباراتان مع الجونة وأسوان، حيث خسر الفريق الفيومي مباراة وفاز في الأخرى ليحصد المركز الثالث بالبطولة.
واستقر الجهاز الفني للمقاصة على خوض تدريبات المعتادة للفريق على أحد الملاعب الفرعية في استاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادًا لمواجهة أسوان في أول مباراة للمقاصة بالدوري العام في الموسم الجديد.
واكتملت صفوف المقاصة بعد عودة الثنائى الأفريقى شيمس بيكلى، نجم المنتخب الإثيوبى، وخالد أوتشو نجم المنتخب الأوغندى لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة الذى أقيم مساء أمس، بعد مشاركة اللاعبين مع منتخبى بلادهما فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
كما أكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن شريف حازم مدافع الفريق الفيومي تعافى تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا للتدريبات ويقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيًا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
ايمن حفني
تدريبات المقاصة
جانب من التدريبات
صلاح امين
لاعب المقاصة
ميدو جابر
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