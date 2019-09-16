شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجهيزات ضخمة لتكريم 124 بطلاً فى الألعاب الرياضية بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لإقامة حفل ضخم فى السابعة من مساء اليوم، الإثنين، لتكريم العديد من أبطال القلعة الحمراء الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وبدأ نادى أهلى مدينة نصر فى الاستعداد بقوة لاستقبال حفل التكريم، والذى شهد تنظيم على أعلى مستوى، وكان رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، قام بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.

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