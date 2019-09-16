شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي تدعم مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على "فيس بوك" صورة الـcover الخاصة بها إلى صورة مؤمن زكريا صانع ألعاب القلعة الحمراء، تضامنًا مع اللاعب الذي يغيب عن الملاعب لفترة بسبب الاصابة.

قام عدد من جمهور النادي الأهلي وباصدار أغنية خاصة للاعب مؤمن زكريا للتضامن معه عقب إعلان إصابته بمرض نفسي يؤثر على الأعصاب .

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وأكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضًا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه وأكد له أن النادي لم ولن يتخلي عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كل الاتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.