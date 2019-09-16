شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يحتل المركز الخامس ببطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة الرومانية المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم التى تقام بكازاخستان، بعد خسارته من منافسه الألمانى بنتيجة 5/6 فى مباراة الميدالية البرونزية.

وحالة فوز كيشو كان سيحصل على برونزية المنافسات إلا أن تألق اللاعب الألمانى بطل العالم فى المصارعة قد خطف الميدالية من كيشو.

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كان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز فى مبارياته أمام لاعبى جورجيا وأرمينيا وبولندا، ثم الخسارة من لاعب كوبا قى نصف النهائى، بعد الوصول إلى أولمبياد طوكيو والذى يتأهل له اصحاب المراكز الستة الأولى فى بطولة العالم.

وخسر هيثم فهمى، لاعب منتخب المصارعة، فى منافسات وزن 60 كجم بدور الـ16 من البطولة، بينما وصل عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب إلى ربع نهائى بطولة العالم، بالتغلب على اللاعب اليابانى والليتوانى، لكنه خسر فى ربع النهائى أمام لاعب ألمانيا، وينتظر وصول الأخير إلى نهائى المنافسات.