شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش يتحدث عن ذكرياته مع الأهرام قبل انطلاق بطولة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب كريم درويش، بطل العالم السابق والمسئول عن قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة، عن سعادته بعودة بطولة CIB إلى الأهرامات من جديد بعد سنوات طويلة من الغياب.

وعن ذكرياته مع بطولة الأهرامات قال كريم درويش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كنت محظوظا بأن شاركت فى هذه البطولة فى بداية مسيرتى، لذا لم أستطع الوصول للأدوار النهائية ولكنها منحتنى خبرة كبيرة جدًا" .

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وأضاف بطل الاسكواش، "الناس لما بتروح الأهرامات بتبقى مبهورة جدًا، ولكن عندما تقام هناك بطولة إسكواش فالأمر يزيدها جمالا، وأتمنى أن يساهم الجمهور المصرى فى إنجاح هذه البطولة".

وعن طموحات وادى دجلة فى الموسم الجديد، قال بطل العالم السابق، إن لاعبى وادى دجلة وصلوا لقمة التصنيف العالمى فى الموسمين الماضى والجاري وهو أمر مهم فى الحفاظ على الصدارة، خاصة على فرج ورنيم الوليلى، مشيرًا إلى أن نوران جوهر المصنفة الرابعة تمثل مستقبل سيدات الإسكواش وسيكون لها دور كبير الفترة المقبلة بالتصنيف العالمى.