شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعدل موعد مرانه ويكتفى بودية الترسانة قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، موعد تدريبات الفريق ليكون فى الواحدة والنصف ظهراً، وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد، المقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجارى.

واكتفى المقاولون بودية الترسانة الأخيرة التى أقيمت أمس على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، ويستهل المقاولون مبارياته فى الدورى الممتاز بمباراة طلائع الجيش فى الثالثة عصرا يوم 21 سبتمبر الجارى، بملعب جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاح البطولة.

واطمأن عماد النحاس، المدير الفنى، على لاعبى المقاولون بعد خوض ثلاث وديات مع الإنتاج وصيد المحلة وأخيراً الترسانة عقب العودة من معسكر كرواتيا ليتأكد النحاس من جاهزية اللاعبين لانطلاق الدورى.

يذكر أن المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الكرة، حرصوا على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق السبت الماضى قبل انطلاق المران الجماعى استعدادا للموسم الجديد.