شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مكان المحاضرة الأخيرة لفايلر وموعد إعلان تشكيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يبدو السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مختلفًا فقط على مستوى الفكر وطريقة اللعب، ولكن هناك أيضًا عدد من الأشياء الفنية التى يقوم بها المدير الفنى قبل المباريات مباشرة والتى تبدو مختلفة أيضًا.

وكشفت مواجهة الأهلى وكانو سبورت متغيرين أقدم عليهما المدرب السويسرى قبل المباراة لم نعتد عليها فى مصر، وهى الأشياء التى من المحتمل أن يستمر فايلر فى القيام بها فى المباريات المقبلة، وبدايتها بمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلى والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

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