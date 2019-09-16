شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه الشهداء غدًا في أولى وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تحت القيادة الفنية لضياء عبد الصمد مدرب الفريق لمواجهة فريق الشهداء غدًا الثلاثاء، في اللقاء الودي الأول للداخلية بمعسكر الإسماعيلية، في إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ويتخلل معسكر الإسماعيلية ثلاث مباريات ودية الأولى مع الشهداء ثم منتخب السويس ويختتم المعسكر بمباراة الداخلية مع بورفؤاد يوم السبت المقبل.

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وأكد ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية أن صفوف الفريق أصبحت متكتمله بعد انتهاء أزمة محمد صبحي وإيجيبتور وانتظامهما في صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني الذي ينطلق 7 أكتوبر المقبل.