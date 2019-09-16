اخبار الرياضه

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى القاهرة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال بعد الخسارة من جينيراسيون فوت، فى المواجهة التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

 

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، غدًا الثلاثاء، استعدادًا للقاء السوبر المصري المقرر له الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.

Advertisements

 

وكان الزمالك قد خاض مرانه أمس فى السنغال على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل اسئتناف التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الأهلى التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

 

49519-أحمد-سيد-زيزو
أحمد سيد زيزو

52765-ميتشو-يشاهد-فيديو-عبر-هاتفه
ميتشو يشاهد فيديو عبر هاتفه

55328-بن-شرقى-يجرى-مكالمة-فور-الوصول-إلى-القاهرة
بن شرقى يجرى مكالمة فور الوصول إلى القاهرة

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا