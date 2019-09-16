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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى القاهرة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال بعد الخسارة من جينيراسيون فوت، فى المواجهة التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، غدًا الثلاثاء، استعدادًا للقاء السوبر المصري المقرر له الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.
وكان الزمالك قد خاض مرانه أمس فى السنغال على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل اسئتناف التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الأهلى التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
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