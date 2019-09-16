الصفاقسي يفسخ تعاقده مع نيبوشا بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن نادي الصفاقسي التونسي فسخ التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا يوفويتش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك على خلفية النتائج السئية التي تلقاها الفريق خلال الفترة الماضية. وأكد النادي التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه وقع فسخ التعــاقد بين إدارة النادي والجهاز الفني للفريق بالتراضي. وجاء قرار إدارة نادي الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من نادي بارادو الجزائري في الكونفيدرالية الأفريقية. وتاتي تلك الخطوة من جانب إدارة النادي التونسي بإقالة الصربي نيبوشا بسبب سوء النتائج بعد توليه القيادة الفنية منذ أقل من شهرين فقط.

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