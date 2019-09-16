بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من الستغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
صلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، القاهرة قادمة من السنغال عقب خوض مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
واضطرت بعثة الزمالك لاستقلال رحلة طيران ترانزيت بمطار كازبلانكا المغربي، في طريق عودتها من السنغال إلى القاهرة.
وكان يرأس بعثة الزمالك في السنغال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي وبرفقته المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.
وتلقى الزمالك هزيمة خلال مواجهته أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين لهدف، ليحتاج للفوز بهدف دون رد للتأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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