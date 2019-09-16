الأولمبية تدعو رموز الرياضة لحضور مراسم تأبين اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأسبق

دعا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رموز الرياضة المصرية لحضور مراسم تأبين الراحل اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق ورئيس اتحاد كرة السلة الأسبق. اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق ورئيس اتحاد كرة السلة الأسبق. وتقام مراسم التأبين بعد غد الاربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور رموز الرياضة المصرية تخليدا لذكرى الراحل اللواء محمود أحمد علي الذي أثرى الرياضة المصرية في حياته. سبتمبر 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور رموز الرياضة المصرية تخليدا لذكرى الراحل اللواء محمود أحمد علي الذي أثرى الرياضة المصرية في حياته.

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