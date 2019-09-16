أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفنى للسد القطري، عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر السعودي فى المباراة التي ستنطلق في السادسة إلا ربع مساء اليوم،على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار مباريات إياب ربع نهائى دورى أبطال آسيا.
وجاء تشكيل السد القطري كالأتى :
حراسة المرمى : سعد عبدالله الدوسري.
خط الدفاع :عبدالكريم حسن، طارق سلمان، بيدروميجيل، بوعلام
خط الوسط :وو يونج جونج، غابي، أكرم حسن عفيف، تاي هاي، الهيدوس.
خط الهجوم : بغداد بونجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد بونجاح يقود هجوم السد القطري أمام النصر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.