بغداد بونجاح يقود هجوم السد القطري أمام النصر السعودي

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفنى للسد القطري، عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر السعودي فى المباراة التي ستنطلق في السادسة إلا ربع مساء اليوم،

على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار مباريات إياب ربع نهائى دورى أبطال آسيا.

وجاء تشكيل السد القطري كالأتى :

حراسة المرمى : سعد عبدالله الدوسري.

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خط الدفاع :عبدالكريم حسن، طارق سلمان، بيدروميجيل، بوعلام

خط الوسط :وو يونج جونج، غابي، أكرم حسن عفيف، تاي هاي، الهيدوس.

خط الهجوم : بغداد بونجاح.