علاء عبدالعال يكشف حقيقة تصريحاته حول تدريب منتخب مصر

أوضح علاء عبدالعال المدير الفني السابق للداخلية، حقيقة ما تم تداوله عن طموحه في التواجد ضمن المرشحين لتولي مسئولية الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية "تم فهم الحديث بشكل خاطيء، أي مدرب بكل تأكيد يملك طموح لتولي تدريب

منتخب مصر والأندية الكبيرة، ولكني لم أقل إنني أريد أن أكون مدرب منتخب مصر أو ضمن المرشحين".

وواصل " فقط تحدثت أنني في أحد المواسم تم وضعي في مقارنة مع إيهاب جلال

وحسام حسن كأفضل المدربين في الدوري، وبالتالي عدم التحدث عن كوني ضمن المرشحين أمر محزن، قد أكون حزينا من نفسي وتقصيري مثلاً".

واختتم "أنا لم أحصل على فرص مع أندية تملك إمكانيات كما حدث مع جلال وحسام، حتى حينما توليت تدريب انبي، كان وقتها الفريق يعاني بشدة وكذلك قام ببيع 4 من نجومه".