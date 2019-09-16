شاهد.. مباراة السد القطري والنصر السعودي في دوري أبطال اسيا

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة السد القطري والنصر السعودي، والتي تنطلق في السادسة إلا ربع مساء، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. تنطلق في السادسة إلا ربع مساء، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح النصر السعودي بنتحية 2/1. شاهد مباراة النصر السعودي والسد القطري :

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