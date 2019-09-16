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تزكية عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا للاتحاد من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الـ25

غير العادي المنعقد في مدينة جدة.

أكد الحساب الرسمي للاتحاد العربي على موقع ”تويتر"، أن ”تزكية

صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها (25) غير العادي المنعقد الآن في مدينة جدة.

 

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