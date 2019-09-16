حمدالله يقود تشكيل النصر السعودي أمام السد القطري فى دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة السد القطري فى إياب ربع نهائى دورى أبطال آسيا. وجاء تشكيل النصر كالأتى : حراسة المرمى :براد جونز. خط الدفاع : عوض الخميس، عبدالله مادو، عمر هوساوي، سلطان الغنام. Advertisements خط الوسط : عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، جوليانو فيكتور، فهد الجميعة، نور الدين أمرابط. عبدالله الخيبري، جوليانو فيكتور، فهد الجميعة، نور الدين أمرابط. خط الهجوم :عبد الرزاق حمدلله. الاحتياط :وليد عبدالله، عبدالعزيز الجبرين، فراس البريكان، خالد الغوينم، حمد المنصور، عبدالاله العمري، عبدالرحمن العبيد.

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