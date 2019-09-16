محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والمحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، القائمة التي ستواجه نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح ليفربول في التاسعة مساء غد الثلاثاء مشواره للحفاظ على بطولة

دوري أبطال اوروبا، التي حصل عليها الموسم الماضي، حينما يواجه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وضمت قائمة ليفربول كلًامن: محمد صلاح، بريفستر،

ماني، جوميز، أوكسليد تشامبرلين، شاكيري، فيرمينو، ميلنر، فينالدوم، فابينيو، لوفرين، فان دايك، هندرسون، روبيرتسون، ماتيب، كيليهر، لونرجان، لالانا، أدريان

وأسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا التى أقيمت بإمارة "موناكو" الفرنسية عن وقوع نابولي وليفربول فى المجموعة الخامسة بجانب سالزبورج النمساوى وجينك البلجيكى.