حلبية: إيهاب جلال مستمر مع المصري لضيق الوقت

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدي، استمرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق فى الموسم المقبل.
قال حلبية فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"إن إيهاب جلال مستمر مع المصرى الموسم المقبل، خاصة أن الدورى سينطلق يوم 21 سبتمبر المقبل ولم يعد هناك متسعا من الوقت للتعاقد مع مدرب جديد.
وكان اختلافا في وجهات النظر نشب بين إيهاب جلال وإتحاد الكرة، بسبب تمسكه بتواجد الثنائي حمد إبراهيم ومصطفى كمال، في الجهاز الفني لمنتخب مصر.
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