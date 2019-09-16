الشباب والرياضة توقع بروتوكول تعاون مع العربية للتصنيع لتصنيع الأجهزة والأدوات الرياضية

وقعت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، لتفعيل أطر التعاون بين الطرفين في مجالات تصنيع الأجهزة والأدوات الرياضية والدراجات الهوائية.

ويقتضي البروتوكول قيام الهيئة العربية للتصنيع بتجميع وتصنيع الدراجات الهوائية في إطار المشروع القومى للدراجات، بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة الرياضية المستخدمة بالنوادى ومراكز الشباب في جميع المحافظات، وتطوير الملاعب بالمنشآت الشبابية

والرياضية بجميع أنواعها.

كما تتضمن بنود البروتوكول -الذى تبلغ مدته ثلاثة أعوام- القيام بتدبير وصيانة محطات وأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الموفرة لها، وكذا توفير أنظمة المراقبة الخاصة والتأمين بالمنشآت الرياضية وأنظمة التحكم ومعدات الإطفاء (أنظمة الحريق)، وذلك وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة.