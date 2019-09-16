رياضة | رغم الخسارة.. نجم مانشستر سيتي يوضح فوائد مواجهة نورويتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الخسارة.. نجم مانشستر سيتي يوضح فوائد مواجهة نورويتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة أمام نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وقد سجب رودري أحد هداف فريقه.
وأضاف قائلاً: "عادةً عندما تخوض هذا النوع من المباريات ، المباراة التي تليها انت تقتل الخصم
لذا هذا ما سنقوم بفعله في المباراة القادمة ، سوف نقوم بقتل خصمنا ، بيب أخبرنا بأن هذا الفريق من غير المسموح له بأن يخسر، يجب علينا أن نفوز ".
وأوضح بقوله: "في كل مرة ألعب فيها اتأقلم مع الدوري بشكل اسرع ، بالنسبة لي هذه البيئة مذهلة ، انت تأتي إلى أماكن مثل نوريتش والأجواء كانت رائعة".
وأتم تصريحاته قائلاً: "كان يوم صعب، وعادة عندما تعود من فترة التوقف الدولي دائما ما تكون الأمور صعبة".
ومن الجدير بالذكر انه قد حقق مانشستر سيتي الفوز على وست هام بخماسية نظيفة، وبورنموث بثلاثة أهداف لهدف، وبرايتون برباعية، بينما اكتفى بنقطة التعادل أمام توتنهام بهدفين لمثلهما، وأخيراً الخسارة من نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.
كما تلقى مانشستر سيتي 6 أهداف فى أول 5 جولات بالدورى الإنجليزى، وجمع عشر نقاط وضعته في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول.