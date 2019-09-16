رياضة | ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى فالفيردي قبل مواجهة دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى فالفيردي قبل مواجهة دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واكدت التقارير على أن ميسي وجه رسالة للمدرب طالبه فيها برغبته في المشاركة أمام دورتموند يوم غد وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء.
وينوي ميسي العودة للمشاركة من جديد مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق، حيث حصل اللاعب صباح اليوم على التصريح الطبي وتم استدعائه للقائمة المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة دورتموند الألماني.
وفي حالة مشاركة ميسي منذ البداية سيعتمد المدرب فالفيردي على الثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان في الخط الهجومي وسيكون بالقوة الضاربة أمام الفريق الألماني.
تير شتيجن – سيميدو – بيكيه – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – توديبو – أرثور -لويس سورايز – ليونيل ميسي – نيتو – لينغليت – واجو – جريزمان – جوردي ألبا – ألينا – سيرجيو روبيرتو – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال – جونيور – إيناكي بينا - بيريز – أنسو فاتي.