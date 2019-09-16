رياضة | ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى فالفيردي قبل مواجهة دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى فالفيردي قبل مواجهة دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة وجه رسالة مثيرة للمدرب فالفيردي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الالماني يوم غد الثلاثاء في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واكدت التقارير على أن ميسي وجه رسالة للمدرب طالبه فيها برغبته في المشاركة أمام دورتموند يوم غد وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء.

وينوي ميسي العودة للمشاركة من جديد مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق، حيث حصل اللاعب صباح اليوم على التصريح الطبي وتم استدعائه للقائمة المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة دورتموند الألماني.

وفي حالة مشاركة ميسي منذ البداية سيعتمد المدرب فالفيردي على الثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان في الخط الهجومي وسيكون بالقوة الضاربة أمام الفريق الألماني.